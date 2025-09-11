الاقتصاد

سعر سهم Lennar Corporation (LEN) يتراجع بتأثير مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 11-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم Lennar Corporation (LEN) يتراجع بتأثير مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 11-09-2025 1/2
  • سعر سهم Lennar Corporation (LEN) يتراجع بتأثير مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 11-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم Lennar Corporation (LEN) يتراجع بتأثير مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 11-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-11 12:34PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

هبط سعر سهم ديري آند كومباني DEERE & COMPANY (DE) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة على ما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 495.00$، ليستهدف مستوى الدعم 447.65$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا