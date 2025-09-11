تحديث توقع سعر الفضة اليوم 11-09-2025

لم يحرك سعر المؤشر أي ساكن بتداولات يوم أمس ليحافظ على ثباته فوق مستوى 97.20 مشكلا لتداولات جانبية ضعيفة بتذبذبه قرب 97.80 نتيجة لتعارض المؤشرات الرئيسية تحديدا بثبات مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 20.

نكرر التنويه إلى أن استمرار محاولة تشكيل مستوى 98.10 لحاجز إضافي سيدعم ذلك فرص تجديد السعر للمحاولات السلبية لنتوقع بتجميعه للعزم السلبي من جديد الهبوط مباشرة نحو 97.20 ومن ثم ليستهدف المحطات السلبية الإضافية المستقرة قرب 96.85 و96.30 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.20 و 98.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض