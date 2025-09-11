تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 11-09-2025

تعرض سعر الزوج بتداولاته الأخيرة لضغوط سلبية قوية ليجبره ذلك على كسر الدعم الإضافي المستقر عند 1.9775 لنلاحظ تكبده لبعض الخسائر الإضافية باقترابه من دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 1.9645.

يعتمد السيناريو الحالي على قوة دعم القناة الصاعدة لنتوقع بثباته بدء تشكيل السعر لموجات صاعدة ليحاول من خلالها اختراق مستوى 1.9775 ومن ثم تحقيقه لمكاسب إضافية باندفاعه نحو 1.9850, أما كسر الدعم الرئيسي سيؤكد انتقال السعر للمسار السلبي وليجبره ذلك على تكبد خسائر كبيرة بانجذابه أولا نحو 1.9585 و1.9525 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.9650 و 1.9800

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم