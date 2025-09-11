شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 11-09-2025 والان مع بالتفاصيل
- تراجع سعر النفط خام برنت بسبب ثبات مستوى المقاومة الحالي وتشبع شرائي وتقاطع سلبي في مؤشرات القوة النسبية.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع قليلاً سعر النفط خام برنت (BRENT) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة الحالي 67.45$، ليجني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة صاعدة على المدى القصير.
