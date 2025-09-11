سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يكافح لاختراق مقاومته الحالية – توقعات اليوم – 11-09-2025

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) في تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتمكن من اختراق مستوى المقاومة المحوري عند 113,000$، مدعوماً بالحركة فوق المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 الذي يوفّر دعماً ديناميكياً مهماً، ويأتي هذا الأداء في إطار الاتجاه التصحيحي الصاعد المسيطر على المدى القصير، مع استمرار التداولات بمحاذاة خط ميل داعم يعزز من قوة المسار الإيجابي للعملة الرقمية.

في المقابل بدأت مؤشرات القوة النسبية تُظهر تقاطعاً سلبياً بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي مفرط، وهو ما حدّ من مكاسب السعر الأخيرة وأبطأ من وتيرة صعوده، ويعكس ذلك حالة من التوازن اللحظي بين الزخم الإيجابي الداعم للارتفاع والضغوط الفنية التي تكبح حركة الصعود مؤقتاً.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 1-5 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (1-5 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل