النفط يرتفع مع عودة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط

استقر الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية في ظل تقييم الأسواق لبيانات التضخم في الولايات المتحدة وتأثيرها على السياسة النقدية للفيدرالي.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.10% على أساس شهري في أغسطس آب بعد ارتفاعه 0.70% في الشهر السابق.



كما تباطأ المعدل السنوي لتضخم أسعار المنتجين إلى 2.6% في الشهر الماضي من 3.1% في يوليو تموز.



عززت هذه البيانات توقعات استئناف الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل، فبحسب أداة "سي إم إي فيدووتش"، ترى الأسواق احتمالية بنحو 90% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.



وسوف تصدر غداً الخميس قراءة التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدورها الخميس مع توقعات بتسارع التضخم إلى 2.9% من 2.7% في يوليو تموز.



وجدد الرئيس ترامب اليوم دعوته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بضرورة خفض أسعار الفائدة بشكل كبير وفوري حيث صرح في منشور على منصته "تروث سوشيال": "تقرير جديد: لا تضخم!!! (لقد أصبح الأمر متأخرًا جدًا) يجب خفض الفائدة، وبشكل كبير، الآن. باول كارثة كاملة، ولا يملك أي فكرة!!!"



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار في تمام الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.6 نقطة.



الدولار الأسترالي



ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.6618.



الدولار الكندي



تراجع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7214.