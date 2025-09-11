وول ستريت تواصل تحقيق مستويات قياسية جديدة

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، عن اعتزامها إصدار صكوك دولية بموجب برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، سيتم تحدّيد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم استخدام العائدات الصافية للأغراض العامة لأرامكو السعودية.

وأشارت إلى أن الصكوك ستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزامًا على شركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد.

كما لفت إلى أن طرح هذه الصكوك الدولية سيكون مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، كما ستطرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة 144 أيه واللائحة إس(144A/RegS) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته.

وستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“Financial Conduct Authority”) والجمعية الدولية لأسواق رأس المال (“International Capital Market Association”) على الطرح.

وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن (“London Stock Exchange”)، ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.

وعيّنت أرامكو السعودية إتش إس بي سي، والراجحي المالية، وبنك أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين.

كما عيّنت اس ام بي سي، والإنماء المالية، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.

وأعلنت أرامكو السعودية، في بيان منفصل، عن بدء إصدار الصكوك الدولية، اعتبارا من اليوم الأربعاء 10 سبتمبر، على أن تستمر عملية الطرح حتى 17 سبتمبر الحالي، وهو تاريخ متوقع يخضع لظروف السوق.