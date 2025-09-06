شكرا لقرائتكم خبر 31 شركة محلية وعالمية تشارك في مرحلة المنافسة العلنية على رخص الكشف في ثلاثة أحزمة متمعدنة بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - A A

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن بدء المنافسة العلنية متعددة الجولات (Multi-Round Auction) على رخص الكشف التعديني في 3 أحزمة متمعدنة جديدة بالمملكة، تغطي مساحتها 24,423 كلم2، بدءا من يوم الاثنين 1 سبتمبر حتى يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025، وستبث المنافسة بشكل مباشر عبر قناة الوزارة على منصة ‏YouTube، التزاما منها بضمان الشفافية الكاملة خلال هذه المرحلة الحاسمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، أن الجولة شهدت مشاركة واسعة من الشركات المحلية والعالمية، وتقدمت 61 شركة للمنافسة، تأهل منها في مرحلة التأهيل المسبق 31 عرضا مقدما من 23 شركة و8 تحالفات بين شركات دولية ومحلية.

وأشار إلى أن الجولة تغطي 3 أحزمة متمعدنة في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، وتشمل حزام النقرة وحزام صخيبرة الصفراء في منطقة المدينة المنورة، وحزام الدويحي نبيطة في منطقة الرياض، وتضم تلك الأحزمة مجموعة متنوعة من المعادن الأساسية والثمينة، بما في ذلك الذهب، والنحاس، والفضة، والزنك، والنيكل.

وأفاد بأن المنافسات التعدينية تمر بـ3 مراحل أساسية تبدأ بمرحلة التأهيل المسبق، ومرحلة اختيار المواقع في منصة المنافسات الالكترونية، تليها مرحلة المنافسة العلنية على رخص المواقع التي اختيرت من قبل أكثر من متنافس، والتي تطابق المعايير اللازمة للانتقال لمرحلة المنافسة العلنية.

وأطلقت الوزارة في الأول من سبتمبر الحالي مرحلة المنافسة العلنية متعددة الجولات في مرحلتها الأولى لحزام الدويحي نبيطة، والمنافسة على الرخص بشكل علني وبث مباشر بالمزايدة في الإنفاق على الاستكشاف للحصول على رخص المواقع المحددة بهذا الحزام حتى تاريخ 12 سبتمبر 2025م، وسيتم بدء المرحلة الثانية من المنافسة العلنية لتشمل حزامي النقرة وحزام صخيبرة الصفراء بعد الإعلان عن نتائج المنافسة العلنية لحزام الدويحي نبيطة.

وتعتزم وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإعلان خلال الربع الرابع من العام الحالي عن إطلاق جولة جديدة من منافسات رخص الكشف التعدينية، ضمن خطتها لطرح المزيد من المواقع التعدينية الواعدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، داعية الراغبين في المشاركة إلى متابعة منصة "تعدين" الالكترونية https://taadeen.sa/ar/mining-bids للحصول على جميع البيانات الفنية والجداول الزمنية المتعلقة بالمنافسة القادمة.

