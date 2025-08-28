شكرا لقرائتكم خبر "أكاديمية كاوست" تطلق برنامجًا صيفيًا في مجال الذكاء الاصطناعي والرياضة بالتعاون مع "Vista Equity Partners" و"Stats Perform" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مبادرة رائدة تجمع بين علوم البيانات وتقنيات الرياضة وتنمية القدرات البشرية، أطلقت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) برنامجًا تدريبيًا صيفيًا مكثفًا بعنوان "الذكاء الاصطناعي في الرياضة". وجاء هذا البرنامج من خلال شراكة استراتيجية مع شركة Vista Equity Partners، المستثمر العالمي الرائد في مجال التقنية، وشركة Stats Perform، إحدى شركات محفظة Vista والجهة العالمية الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليلات بيانات الرياضة.

وتماشيًا مع رؤية السعودية 2030، تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية التزامًا بالاستثمار في الكفاءات الوطنية وتقديم تجارب تعليمية مؤثرة تربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات العملية. كما تأتي هذه الخطوة متوافقة مع استعدادات المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وقال د. سلطان البركاتي، نائب الرئيس المساعد لتطوير المواهب السعودية، والرئيس التنفيذي لأكاديمية كاوست "طورنا في أكاديمية كاوست برامج تدريبية عالية الجودة في مجال الذكاء الاصطناعي، ونتطلع إلى الشراكة مع مؤسسات رائدة مثل Vista وStats Perform في هذا المجال. حيث توفر هذه الشراكات للطلبة فرصًا لتطبيق معارفهم على تحديات واقعية، وتقربنا أكثر من تحقيق الاكتفاء الذاتي في بناء منظومة مزدهرة للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي داخل المملكة".

ومن جانبه قال روبرت سميث، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Vista Equity Partners "لقد لمسنا في Vista كيف يمكن للتقنية إطلاق العنان للطاقات البشرية وتحويل المؤسسات. هذه الشراكة مع كاوست وStats Perform تجمع خبرات عالمية في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والرياضة بهدف تمكين الجيل القادم من المبتكرين في المملكة العربية السعودية. ومن خلال تزويد الطلبة بالمهارات والخبرات العملية، فإننا نُسهم في بناء قاعدة من الكفاءات القادرة على تشكيل مستقبل الرياضة والتقنية والتحول الرقمي عالميًا".

واستقطب البرنامج مجموعة من الطلبة المتميزين الذين يمتلكون معرفة أساسية بلغة "بايثون" وتقنية تعلّم الآلة، إضافة إلى اهتمام واضح بالذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والتقنيات الرياضية. وشارك هؤلاء الطلبة في 20 جلسة مكثفة شملت مزيجًا من المحاضرات والمختبرات التفاعلية والمسابقات التنافسية، قادها خبراء دوليون بارزون في هذه المجالات الثلاثة. واعتمد المشاركون على بيانات حقيقية من أفضل بطولات كرة القدم في أوروبا وكذلك دوري روشن السعودي للمحترفين، مما أتاح لهم خبرة عملية في تحليل الأداء باستخدام البيانات الزمانية المكانية، ونمذجة التوقعات لنتائج المباريات، وتطبيقات الرؤية الحاسوبية لتتبع اللاعبين، ومعالجة اللغة الطبيعية لتطوير مساعدين افتراضيين بالذكاء الاصطناعي.

وتعكس هذه التطبيقات العمل الذي تنفذه الدوريات والفرق الرياضية المحترفة حول العالم باستخدام بيانات Opta وخدمات OptaAI المقدمة من Stats Perform في تحليل المباريات، والخصوم، والتحليل التكتيكي، والتعاقدات.

وقال كارل ميرغيل، الرئيس التنفيذي لشركة Stats Perform"نؤمن أن الموجة القادمة من الذكاء الاصطناعي ستنبع من تسخير البيانات الهائلة داخل المؤسسات. وفي مجال الرياضة، لا توجد جهة تمتلك بيانات رياضية على مستوى المؤسسات أكثر من Stats Perform ، ولتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه البيانات، علينا أن نُدرّب الجيل الجديد من الممارسين على فهمها وتطبيقها. ويُعد تقاطع الذكاء الاصطناعي مع الرياضة المنصة المثالية لتقديم هذا النوع من التعليم والخبرة".

ومن خلال هذا التعاون، تؤكد كاوست مجددًا دورها المتنامي كمحفّز للتحول الرقمي، معززةً منظومتها العالمية من الشركاء الذين يكرسون جهودهم للتصدي للتحديات الواقعية في تقاطع التقنية والرياضة والتحليلات المتقدمة.