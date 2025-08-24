شكرا لقرائتكم خبر "سكني" يتجاوز نصف مليون حجز كأكبر منصة عقارية للبيع على الخارطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن “سكني” عن أحدث الإحصاءات المرتبطة بمشاريع البيع على الخارطة، والتي تعكس النمو المتواصل في القطاع العقاري وتزايد الإقبال على خيارات التملك السكني عبر المنصات الرقمية ومراكز “سكني” الشاملة في مختلف مناطق المملكة. حيث سجّل “سكني” أكثر من 580 ألف عملية حجز ضمن مناطق المملكة، شملت 623 مشروعًا سكنيًا متنوعًا من حيث التصاميم والمساحات والخدمات، وتجاوز المعروض العقاري 248 ألف وحدة عقارية للبيع على الخارطة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في المنتجات السكنية المطروحة.

وأكد وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أن هذه الأرقام تجسد قوة الشراكة مع القطاع الخاص، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الأسر السعودية من التملك وتوفير خيارات سكنية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم. وأضاف أن ما تحقق يعكس الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، ويعزز ثقة المواطنين بالحلول الرقمية التي تقدمها الوزارة عبر منصة “سكني”، بما يسهم في رفع المعروض وتحقيق جودة الحياة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لـ"سكني" المهندس وليد الحركان أن المنصة الرقمية تسعى لتعزيز تجربة الأفراد من خلال تقديم خدمات مبتكرة مصممة خصيصًا للمطورين والمستخدمين، إلى جانب توسيع نطاق الحلول التمويلية التي تتيح خيارات متعددة، واستعراض المشاريع السكنية الحديثة بأسلوب متطور يواكب تطلعات المستخدمين.

وأضاف الحركان: "أن الإحصائيات الحديثة تعكس مكانة المنصة، حيث تجاوز عدد الزيارات الرقمية للمشاريع أكثر من 4.4 مليون زيارة، فيما بلغ عدد المستخدمين أكثر من 4.6 مليون مستخدم، وهو ما يرسّخ موقع “سكني” كأكبر منصة عقارية رقمية في المملكة توفر حلولًا شاملة للقطاع العقاري والإسكاني."

ويتميز “سكني” بتقديم تجربة متكاملة تشمل استكشاف المشاريع وخيارات الوحدات إلكترونيًا، كما تتيح المنصة خدمات المؤشرات العقارية وخدمة المستشار العقاري، إلى جانب الحلول التمويلية المتنوعة التي تمكّن المستخدمين من الحصول على خيارات مناسبة لتملك المسكن.

وللاستفادة من خدمات “سكني”، يمكن تحميل التطبيق عبر الرابط https://sakani.co/app : أو التواصل عبر الرقم الموحد (199090)، أو زيارة مراكز “سكني” الشاملة في الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة.

