شكرا لقرائتكم خبر " الاستثمار في الاستزراع السمكي" جلسة بمركز دعم المنشآت بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظّمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت " لقاءا بعنوان " الاستثمار في الاستزراع السمكي " ، قدمه المهندس رياض بن حسين الفقيه ، مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية ، في مقر مركز دعم المنشآت بجدة اليوم .

وذلك بحضور عدد من رواد الأعمال والمهتمين بقطاع الثروة السمكية والتسويق.

واكد " الفقيه" خلال اللقاء ان مشاريع الاستزراع السمكي من القطاعات الواعدة في المملكة ؛ حيث تشهد نموًا متسارعًا وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك محليًا، إلى جانب تصدير الفائض.

وقال " الفقيه " خلال اللقاء ان المركز الوطني للثروة السمكية يهدف إلى تطوير استدامة ونمو صناعة الاستزراع السمكي وتنفيذ البرامج البحثية على جميع الأنواع الملائمة للزراعة من الأسماك البحرية والربيان ، وتوطين صناعات الاستزراع السمكي وتدريب الكوادر الوطنية .

واشار ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد مكون اقتصادي؛ بل هي شريك أساسي في التحول الوطني. وقال الفقيه رغم التحديات ، فإن الجمع بين مبادرات التمويل الحكومي، والاستثمار الخاص، وزيادة الوعي الفني لمشاريع الاستزراع المائي ، قادر على خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة واستدامة، تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو التنويع وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 .

من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل، وتحفيز الاستثمار في القطاع.

واشار الى الدور الهام للدعم الحكومي البارز ، و ماتقدمه الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشاريع الاستزراع المائي من العديد من البرامج والمبادرات لدعم تلك المشاريع بما في ذلك: الدعم المالي والمساعدات الفنية.

واشار الى ان المركز الوطني للثروة السمكية بجدة يساهم في برنامج دعم منتجي الأسماك المحليين ووضع معايير عالية للمستوردة من منتجات تربية الأحياء المائية .

كما تحدث خلال اللقاء مدير ادارة الدراسات وتطوير المنتجات في صندوق التنمية الزراعية المهندس سعد بن عبدالعزيز الهويمل عن دور الصندوق في تمويل مشاريع الاستزراع السمكي ، وتحدث مستشار تطوير مصادر الدخل في " شركة نازل " فهد بن مجحود الزهراني حول : " استراتيجيات تنشيط مبيعات الأسماك " وتحدث المدير التنفيذي اسامة اللحيان عن تجربة منشأة مطاعم الاسماك .

من جهته قدم مازن بن عبدالعزيز خياط مدير مركز دعم المنشات بجدة نبذة شاملة عن مركز منشآت وأهدافه، واكد حرص المركز على بناء شراكات بنّاءة مع مختلف الجهات، بما يسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال وتحقيق التكامل في دعم رواد ورائدات الأعمال وفي فتح آفاق جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك لبناء منظومة اقتصادية تنافسية مناطقية؛ لتحقيق الاستدامة والازدهار في مختلف القطاعات بما فيها قطاع الثروة السمكية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي ، لتسهم في تنمية الاقتصاد السعودي.