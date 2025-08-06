الاقتصاد

أسعار النفط تواصل الانخفاض مع زيادة إنتاج تحالف أوبك بلس

0 نشر
واس - نيويورك 0 تبليغ

  • أسعار النفط تواصل الانخفاض مع زيادة إنتاج تحالف أوبك بلس 1/3
  • أسعار النفط تواصل الانخفاض مع زيادة إنتاج تحالف أوبك بلس 2/3
  • أسعار النفط تواصل الانخفاض مع زيادة إنتاج تحالف أوبك بلس 3/3

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 02:48 صباحاً كتب شريف احمد - واصلت أسعار النفط انخفاضها عند التسوية أمس الثلاثاء، بعد أن سيطرت زيادة إنتاج النفط لتحالف أوبك بلس ومخاوف ضعف الطلب العالمي، على قلق المستثمرين.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.12 دولار، ما نسبته 1.63%، ليصل إلى 67.64 دولار للبرميل.

أخبار متعلقة

 

عاجل: بأكثر من 1%.. هبوط أسعار النفط مع زيادة إنتاج أوبك+
تراجع أسعار النفط مع قرار
بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.7%، ما يعادل 1.13 دولار، مسجلًا 65.16 دولار للبرميل.
وسجل الخامان أدنى مستوياتهما في 5 أسابيع عند التسوية.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا