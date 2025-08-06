أسعار النفط تواصل الانخفاض مع زيادة إنتاج تحالف أوبك بلس

أخبار متعلقة

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 02:48 صباحاً كتب شريف احمد - واصلت أسعار النفط انخفاضها عند التسوية أمس الثلاثاء، بعد أن سيطرت زيادة إنتاج النفط لتحالف أوبك بلس ومخاوف ضعف الطلب العالمي، على قلق المستثمرين.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.12 دولار، ما نسبته 1.63%، ليصل إلى 67.64 دولار للبرميل.بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.7%، ما يعادل 1.13 دولار، مسجلًا 65.16 دولار للبرميل.وسجل الخامان أدنى مستوياتهما في 5 أسابيع عند التسوية.