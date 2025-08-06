سوق التمور بالمدينة المنورة فرصة واعدة للشباب الباحثين عن الاستثمار

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 02:48 صباحاً كتب شريف احمد - يعد سوق التمور في المدينة المنورة فرصة استثمارية واعدة لرواد الأعمال من الشباب، إذ يشهد السوق حاليًا بداية نزول التمور بكميات متصاعدة لهذا الموسم، وتشمل الأصناف المبكرة: العجوة، والصفاوي، والعنبر.

ويشهد السوق في هذه الفترة نشاطًا في حركة الشراء من المتسوقين، وسط توقعات بموسم إنتاجي وفير يلبي احتياجات الأسواق المحلية، ويعزز وفرة المنتج واستقراره خلال الأسابيع القادمة.

فرصة للشباب الباحثين عن الاستثمار

وأوضح أحد المختصين ببيع التمور أن سوق التمور في المدينة المنورة يمثل فرصة كبيرة للشباب الباحثين عن الاستثمار، لما يمثله من أهمية كبيرة، فهو سوق كبير جدًا على مستوى المملكة، ومنه تُزود أغلب دول العالم من هذا السوق.

وأشار إلى أن إقبال الشباب السعودي على الاستثمار بالسوق ضعيف بالنسبة لحجم السوق، مؤكدا أهمية الاستثمار في سوق التمور لما يمثله من فائدة اقتصادية وقيمة سوقية عالية.



ويُعد موسم التمور أحد مواسم الحراك الزراعي الذي تشهده المنطقة، في ظل المتابعة المستمرة من الجهات ذات العلاقة، لضمان جودة المنتج، وسلامة سلاسل الإمداد، بما يعكس أهمية المدينة المنورة مركزًا رئيسًا لإنتاج وتداول التمور على مستوى المملكة.