خلال يونيو.. انخفاض العجز التجاري الأمريكي مع تقلص الواردات

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 01:33 صباحاً كتب شريف احمد - تقلص العجز التجاري الأمريكي في يونيو الماضي على خلفية انخفاض حاد في واردات السلع الاستهلاكية، وهو أحدث مؤشر على تأثير الرئيس دونالد ترامب على التجارة العالمية من خلال فرض رسوم جمركية شاملة على السلع المستوردة.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الثلاثاء إن العجز التجاري الإجمالي تقلص 16% في يونيو إلى 60.2 مليار دولار.

وتراجع العجز التجاري للسلع 10.8 إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2023، وقالت الحكومة إن العجز بالكامل بما يشمل قطاع الخدمات كان أيضًا عند أقل مستوى له منذ سبتمبر أيلول 2023. صادرات السلع والخدمات وبلغ إجمالي الصادرات من السلع والخدمات 277.3 مليار دولار، بانخفاض من أكثر من 278 مليار دولار في مايو، بينما بلغ إجمالي الواردات 337.5 مليار دولار، نزولًا من (350.3) مليار دولار.

ونما الاقتصاد في الربع الثاني بمعدل سنوي 3% بعد انكماش 0.5% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لكن الرقم الأساسي أخفى مؤشرات كامنة على ضعف النشاط.