أرقام.. ارتفاع الأسهم الأوروبية مدعومة بأرباح الشركات

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:35 مساءً كتب شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع، مدعومة بأرباح الشركات التي جاءت أفضل من المتوقع.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.15%، وصعد مؤشر الأغذية والمشروبات 1.2% ليكون القطاع الأفضل أداء خلال التعاملات.

وصعدت أسهم شركة "إنفنيون" الألمانية لصناعة الرقائق الإلكترونية 4.6%، كما ارتفعت أسهم شركة "بي.بي" للطاقة إلى 2.8%.

فيما انخفضت أسهم البنوك الحساسة لأسعار الفائدة 0.3% بالتزامن مع انخفاض عوائد منطقة اليورو.