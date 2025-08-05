المعاملات الفورية.. الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:35 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين، اليوم، بدعم من توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية (0.2%) إلى (3380.20) دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ (24) يوليو.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية (1.2%) إلى (37.85) دولارًا للأوقية، لتسجل أعلى مستوى منذ 30 يوليو.
فيما نزل البلاتين (1%) إلى (1316.35) دولارًا، وهبط البلاديوم (2.1%) إلى (1181.21) دولارًا.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية (0.2%) إلى (3380.20) دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ (24) يوليو.
أخبار متعلقة
أسعار الذهبكما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.2%) لتصل عند التسوية إلى (3434.7) دولارًا.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية (1.2%) إلى (37.85) دولارًا للأوقية، لتسجل أعلى مستوى منذ 30 يوليو.
فيما نزل البلاتين (1%) إلى (1316.35) دولارًا، وهبط البلاديوم (2.1%) إلى (1181.21) دولارًا.