الاقتصاد

أسواق لندن.. ارتفاع الجنيه الإسترليني والبورصة البريطانية

0 نشر
واس - لندن 0 تبليغ

  • أسواق لندن.. ارتفاع الجنيه الإسترليني والبورصة البريطانية 1/3
  • أسواق لندن.. ارتفاع الجنيه الإسترليني والبورصة البريطانية 2/3
  • أسواق لندن.. ارتفاع الجنيه الإسترليني والبورصة البريطانية 3/3

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 09:19 مساءً كتب شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة (0.16) في المئة.
وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل (14.43) نقطة، ليصل عند مستوى (9142.73) نقطة.
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو - مشاع إبداعي
أحدث سعر للجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو- مشاع إبداعي

الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3304) دولار أمريكي، بارتفاع (0.10) في المئة، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1491) يورو بنسبة (0.10) في المئة.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا