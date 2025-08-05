أسواق لندن.. ارتفاع الجنيه الإسترليني والبورصة البريطانية

الجنيه الإسترليني

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 09:19 مساءً كتب شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة (0.16) في المئة.وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل (14.43) نقطة، ليصل عند مستوى (9142.73) نقطة.سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3304) دولار أمريكي، بارتفاع (0.10) في المئة، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1491) يورو بنسبة (0.10) في المئة.