بنسبة 0.5%.. الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتوقعات خفض الفائدة

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 08:13 مساءً كتب شريف احمد - انخفض الذهب اليوم من أعلى مستوياته في أسبوعين، متأثرًا بارتفاع الدولار، بينما حدّت رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية من الخسائر.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية تراجعًا بنسبة (0.5%) إلى (3354.56 دولارًا) للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق (3385.29 دولارًا). سوق العمل الأمريكي وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة مماثلة إلى (3408.20 دولارًا)، وقلل ارتفاع الدولار بنسبة (0.2%) جاذبية المعدن الأصفر، رغم بيانات ضعيفة في سوق العمل الأمريكي عززت توقعات خفض الفائدة بنسبة (88%) خلال سبتمبر، مقارنة بـ (63%) قبل أسبوع.

وفي ذات السياق، تباين أداء المعادن النفيسة الأخرى، إذ ارتفعت الفضة بنسبة (0.2%) إلى (37.45 دولارًا)، بينما تراجع البلاتين بنسبة (1.1%) إلى (1314.50 دولارًا)، وانخفض البلاديوم بنسبة (1.8%) إلى (1184.94 دولارًا).