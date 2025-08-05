عاجل: بأكثر من 1%.. هبوط أسعار النفط مع زيادة إنتاج أوبك+

أسعار النفط

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 07:03 مساءً كتب شريف احمد - تراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم، متأثرة بزيادة إنتاج تحالف أوبك+ وتزايد المخاوف من ضعف الطلب العالمي.واتفق تحالف أوبك+ على زيادة الإنتاج بنحو 547 ألف برميل يوميًّا في سبتمبر؛ ما أدى إلى ضغط على الأسعار.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت (82) سنتًا أو (1.2%) إلى (67.94) دولارًا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط (88) سنتًا أو (1.3%) إلى (65.41) دولارًا.وكان الخامان قد سجلا أيضًا خسائر تتجاوز 1% في جلسة أمس، ليلامسا أدنى مستوياتهما في أسبوع.