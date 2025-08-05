صعود داو جونز .. الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 07:03 مساءً كتب شريف احمد - افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية "وول ستريت" تعاملاتها اليوم على ارتفاع. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بـ (26.4) نقطة، أو (0.06%)، ليصل إلى (44,200.07) نقطة.وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بـ (6.7) نقاط، أو (0.11%)، ليبلغ (6,336.63) نقطة.وصعد المؤشر ناسداك المجمع بـ (38.5) نقطة، أو (0.18%)، إلى (21,092.097) نقطة.