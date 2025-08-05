أسعار العملات.. ارتفاع الدولار مقابل اليورو والين الياباني

- 1/3
الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:57 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو والين، مدعومًا بترقب الأسواق لاحتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، رغم استمرار تأثير بيانات الوظائف الضعيفة التي صدرت مؤخرًا.
وسجّل مؤشر الدولار ارتفاعًا بنسبة (0.24%) ليصل إلى (98.816) نقطة، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع عند (98.609) نقطة.
وانخفض اليورو بنسبة (0.12%) إلى (1.1559) دولار، كما تراجع الين الياباني بنسبة (0.14%) إلى (147.3) ين للدولار.
وهبط الدولار الأسترالي بنسبة (0.05%) إلى (0.6464) دولار، والدولار النيوزيلندي بنسبة (0.1%) إلى (0.5898) دولار.
الفرنك السويسريوواصل الفرنك السويسري خسائره للجلسة الثانية على التوالي متراجعًا بنسبة (0.1%) إلى (0.8089) دولار.
