أسعار العملات.. ارتفاع الدولار مقابل اليورو والين الياباني

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:57 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو والين، مدعومًا بترقب الأسواق لاحتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، رغم استمرار تأثير بيانات الوظائف الضعيفة التي صدرت مؤخرًا.وسجّل مؤشر الدولار ارتفاعًا بنسبة (0.24%) ليصل إلى (98.816) نقطة، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع عند (98.609) نقطة.وانخفض اليورو بنسبة (0.12%) إلى (1.1559) دولار، كما تراجع الين الياباني بنسبة (0.14%) إلى (147.3) ين للدولار.وواصل الفرنك السويسري خسائره للجلسة الثانية على التوالي متراجعًا بنسبة (0.1%) إلى (0.8089) دولار.وهبط الدولار الأسترالي بنسبة (0.05%) إلى (0.6464) دولار، والدولار النيوزيلندي بنسبة (0.1%) إلى (0.5898) دولار.