الاقتصاد

أسعار العملات.. ارتفاع الدولار مقابل اليورو والين الياباني

0 نشر
واس- واشنطن 0 تبليغ

  • أسعار العملات.. ارتفاع الدولار مقابل اليورو والين الياباني 1/3
  • أسعار العملات.. ارتفاع الدولار مقابل اليورو والين الياباني 2/3
  • أسعار العملات.. ارتفاع الدولار مقابل اليورو والين الياباني 3/3

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:57 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو والين، مدعومًا بترقب الأسواق لاحتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، رغم استمرار تأثير بيانات الوظائف الضعيفة التي صدرت مؤخرًا.
وسجّل مؤشر الدولار ارتفاعًا بنسبة (0.24%) ليصل إلى (98.816) نقطة، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع عند (98.609) نقطة.

أخبار متعلقة

 

«عليا وسما ونور».. 3 علامات فندقية في القدية تعزز الهوية السعودية
قريبًا.. إطلاق أول مؤشر لأسعار «حديد السكراب» بالأسواق السعودية
وانخفض اليورو بنسبة (0.12%) إلى (1.1559) دولار، كما تراجع الين الياباني بنسبة (0.14%) إلى (147.3) ين للدولار.

الفرنك السويسري

وواصل الفرنك السويسري خسائره للجلسة الثانية على التوالي متراجعًا بنسبة (0.1%) إلى (0.8089) دولار.
وهبط الدولار الأسترالي بنسبة (0.05%) إلى (0.6464) دولار، والدولار النيوزيلندي بنسبة (0.1%) إلى (0.5898) دولار.
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

Advertisements

قد تقرأ أيضا