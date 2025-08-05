«سناد القابضة» تتحول إلى الخسارة بـ 3 ملايين ريال في الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:57 مساءً كتب شريف احمد - تحولت شركة سناد القابضة إلى الخسارة خلال الربع الثاني من العام الحالي بتسجيلها صافي خسارة 3 ملايين ريال، مقابل أرباح بلغت مليون ريال تقريبًا خلال الربع المماثل من العام السابق.
وتقلصت خسائر الشركة خلال النصف الأول من العام 2025 بنسبة 55.7% إلى 5.8 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 13.1 مليون ريال في النصف المقابل من العام السابق.
وبحسب بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أرجعت الشركة أسباب تسجيل صافي خسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع صافي ربح خلال الربع المماثل من العام السابق الى انخفاض الارباح التشغيلية والناتجة بصفة أساسية من انخفاض اجمالي الربح بسبب انخفاض اجمالي الربح من المبيعات بالاضافة الى تسجيل اجمالي خسارة من الاستثمارات مقابل اجمالي ربح خلال الربع المماثل من العام السابق.
وأشارت إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الادارية والعمومية وتسجيل مصاريف اخرى خلال الربع الحالي مقابل ايرادات اخرى خلال الربع المماثل من العام السابق، وارتفاع مصاريف فروق العملة، والمصاريف التمويلية.
وأوضحت أن انخفاض الخسائر خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالنصف المقابل من العام السابق يعود إلى انخفاض المصاريف الادارية والعمومية وارتفاع الايرادات التشغيلية الأخرى، بالاضافة الى انخفاض خسائر فروق العملة، وانخفاض مصروف الزكاة.
