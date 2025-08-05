الاقتصاد

«إتمام»: ترسية مشروع تشغيل «مركز دلني» مع بنك التنمية الاجتماعية

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:57 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت شركة الإتمام الاستشارية "إتمام"، ترسية مشروع تشغيل مركز دلني 2025، اليوم، مع بنك التنمية الاجتماعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة المشروع تتجاوز (23%) من إيرادات الشركة للعام المالي 2024م.
ويهدف المشروع إلى تنفيذ أعمال الخدمات غير المالية للمشاريع متناهية الصغر والعمل الحر والمنشآت وذلك لتوفير كافة الاحتياجات والتجهيزات التقنية والفنية المطلوبة.
