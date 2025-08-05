«إتمام»: ترسية مشروع تشغيل «مركز دلني» مع بنك التنمية الاجتماعية

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:57 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت شركة الإتمام الاستشارية "إتمام"، ترسية مشروع تشغيل مركز دلني 2025، اليوم، مع بنك التنمية الاجتماعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تتجاوز (23%) من إيرادات الشركة للعام المالي 2024م.
ويهدف المشروع إلى تنفيذ أعمال الخدمات غير المالية للمشاريع متناهية الصغر والعمل الحر والمنشآت وذلك لتوفير كافة الاحتياجات والتجهيزات التقنية والفنية المطلوبة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تتجاوز (23%) من إيرادات الشركة للعام المالي 2024م.
ويهدف المشروع إلى تنفيذ أعمال الخدمات غير المالية للمشاريع متناهية الصغر والعمل الحر والمنشآت وذلك لتوفير كافة الاحتياجات والتجهيزات التقنية والفنية المطلوبة.