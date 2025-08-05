ارتفاع أرباح «جرير» إلى 197.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:57 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة جرير للتسويق في الربع الثاني من 2025 بنسبة 15.3% إلى 197.2 مليون ريال، مقابل 171.1 مليون ريال في الربع ذاته من العام السابق.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن على الرغم من الانخفاض الطفيف في المبيعات إلا أن النمو في صافي الربح بلغ 15.3%، الذي يعود إلى:
- زيادة إجمالي الربح بنسبة 4.5% نتيجة زيادة مبيعات خدمات ما بعد البيع ذات الربحية المرتفعة نسبيا وأيضا نتيجة التحسن النسبي في هوامش الربحية.
- ارتفاع الإيرادات الأخرى.
وانخفض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي بنسبة 9.2% ويرجع ذلك إلى:
- انخفاض المبيعات بنسبة 2.6%.
- انخفاض إجمالي الربح بنسبة أكبر من انخفاض المبيعات وانخفض إجمالي الربح بنسبة 9.3% كنتيجة للانخفاض النسبي في هامش الربحية مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي.
ويعود سبب الارتفاع في النصف الأول من 2025 إلى:
- ارتفاع المبيعات بنسبة 1.3%.
- ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 3.6% وهي أعلى من نسبة الارتفاع في المبيعات بسبب التحسن النسبي في هوامش الربحية لبعض الأقسام ونتيجة زيادة مبيعات خدمات ما بعد البيع ذات الربحية المرتفعة نسبيا.
- ارتفاع الإيرادات الأخرى.
