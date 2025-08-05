«مرنة» تتكبد خسائر بـ2.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:57 مساءً كتب شريف احمد - تحولت شركة المرابحة المرنة للتمويل "مرنة" للخسارة بـ2.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2025، مقابل أرباح بـ4.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود تسجيل خسارة إلى زيادة في خسائر انخفاض القيمة مع استمرار في خسائر الشركة التابعة (لوب).
ويعود سبب تسجيل خسارة على أساس ربعي، بسبب زيادة في خسائر انخفاض القيمة مع استمرار في خسائر الشركة التابعة (لوب).
ووفقا للبيان، يعود سبب تسجيل خسارة في النصف الأول، بسبب زيادة المصاريف العمومية وخسائر انخفاض القيمة مع استمرار في خسائر الشركة التابعة (لوب).
