5.1 مليون ريال صافي خسارة «صادرات» بالربع الثاني من 2025

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:57 مساءً كتب شريف احمد - سجلت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) صافي خسارة بلغ 5.1 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسارة بـ 9.6 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.
وقلصت الشركة خسائرها لفترة الستة أشهر الأولى من 2025 بنسبة 33% إلى 6 ملايين ريال، مقابل خسارة صافية بلغت 9 ملايين ريال بالفترة المقابلة من العام السابق.
وبحسب بيان للشركة لـ "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، يعود السبب في انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 25%، وارتفاع إيرادات الاستثمارات بالتكلفة المطفأة والعوائد البنكية، وذلك على الرغم من ارتفاع الخسائر غير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة.
وأضافت: يعود السبب في انخفاض الخسائر خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 23%، وارتفاع بإيرادات الاستثمارات بالتكلفة المطفأة والعوائد البنكية وخفض بمخصص الخسائر الائتمانية.
وتعود الأسباب الرئيسية لهذه الخسائر المتراكمة نظرًا لانخفاض الطلب على المنتجات الرئيسية للشركة وانخفاض عوائد الاستثمارات المحققة وغير المحققة بالقيمة العادلة عن الفترة المماثلة بالعام الماضي.
وسوف تقوم الشركة بتطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية بشأن الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية والتي بلغت خسائرها المتراكمة إلى 35% فأكثر من رأس المال.
الخسائر المتراكمةبلغت الخسائر المتراكمة للشركة كما في 30 يونيو 2025 مبلغ 76 مليون ريال تمثل نسبة39.15% من رأس مال الشركة والبالغ 194.400 مليون ريال.
