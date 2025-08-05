مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.8% اليوم الثلاثاء

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:57 مساءً كتب شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.8% عند 10921 نقطة، وبتداولات بلغت، 5.5 مليار ريال.
وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 527 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 8.9 تريليون ريال.
وكانت أسهم شركات، طباعة وتغليف، وأديس، والمجموعة السعودية، وعلم، وأملاك، الأكثر ارتفاعا.
ووفقا لموقع تداول، كانت أسهم شركات، المتحدة للتأمين، ونايس ون، واتحاد الخليج الأهلية، وهرفي للأغذية، وشمس، الأكثر انخفاضا.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 4.3 مليون سهم، بقيمة سوقية تقدر بـ50.3 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 29 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 48، من بين 122 شركة مدرجة في السوق الموازية.
وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 527 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 8.9 تريليون ريال.
ارتفاع أسهم 164 شركةارتفعت أسهم 164 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 83، من بين 259 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات، طباعة وتغليف، وأديس، والمجموعة السعودية، وعلم، وأملاك، الأكثر ارتفاعا.
ووفقا لموقع تداول، كانت أسهم شركات، المتحدة للتأمين، ونايس ون، واتحاد الخليج الأهلية، وهرفي للأغذية، وشمس، الأكثر انخفاضا.
السوق الموازيةأغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.1% عند 26852 نقطة، وبتداولات بلغت22.7 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 4.3 مليون سهم، بقيمة سوقية تقدر بـ50.3 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 29 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 48، من بين 122 شركة مدرجة في السوق الموازية.