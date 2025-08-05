انخفاض أرباح «أسمنت الرياض» إلى 57.5 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:50 مساءً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أسمنت الرياض في الربع الثاني من 2025 بنسبة 10.8% إلى 57.5 مليون ريال، مقابل 64.4 مليون ريال في الربع ذاته من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.
ويعود السبب الرئيسي في انخفاض أرباح الربع الثاني مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض كمية المبيعات ومتوسط أسعار البيع.
ووفقا للبيان، يعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.
ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ120 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع ريال واحد.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-03-16 الموافق 2025-09-08، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-03-26 الموافق 2025-09-18.
توزيع أرباحقرر مجلس إدارة شركة أسمنت الرياض، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2025م.
