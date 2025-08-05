انخفاض أرباح «بي سي آي» إلى 9.37 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:50 مساءً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 4.3% إلى 9.37 مليون ريال، مقابل 9.79 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الثاني من السنة الحالية مقارنة مع الربع المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع تكلفة المبيعات 3 ملايين ريال، وانخفاض الأرباح غير التشغيلية 0.8 مليون, وانخفاض تكاليف التمويل 1 مليون وانخفاض مصاريف الزكاة والضريبة 1.9 مليون.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني من السنة الحالية مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع ملحوظ في المبيعات 27 مليون ريال مما أدى الى زيادة مجمل الربح 7.2 مليون (20%) يقابله ارتفاع 5.2 مليون في المصروفات التشغيلية بالإضافة الى زيادة في الزكاة والدخل 1.9 مليون.
ووفقا للبيان، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: انخفاض المبيعات 17.2 مليون مترافقا مع انخفاض تكلفة المبيعات 8.8 مليون.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف التشغيلية 1.3 مليون، وانخفاض مصاريف التمويل 2 مليون، وانخفاض أرباح القيمة العادلة للمشتقات المالية والأرباح غير التشغيلية 1 مليون، مترافقا مع انخفاض مصاريف الزكاة والدخل 1 مليون.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الثاني من السنة الحالية مقارنة مع الربع المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع تكلفة المبيعات 3 ملايين ريال، وانخفاض الأرباح غير التشغيلية 0.8 مليون, وانخفاض تكاليف التمويل 1 مليون وانخفاض مصاريف الزكاة والضريبة 1.9 مليون.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني من السنة الحالية مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع ملحوظ في المبيعات 27 مليون ريال مما أدى الى زيادة مجمل الربح 7.2 مليون (20%) يقابله ارتفاع 5.2 مليون في المصروفات التشغيلية بالإضافة الى زيادة في الزكاة والدخل 1.9 مليون.
ووفقا للبيان، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: انخفاض المبيعات 17.2 مليون مترافقا مع انخفاض تكلفة المبيعات 8.8 مليون.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف التشغيلية 1.3 مليون، وانخفاض مصاريف التمويل 2 مليون، وانخفاض أرباح القيمة العادلة للمشتقات المالية والأرباح غير التشغيلية 1 مليون، مترافقا مع انخفاض مصاريف الزكاة والدخل 1 مليون.