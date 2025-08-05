أرباح «أبو معطي» تقفز 179% خلال الربع الثاني من 2025

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:49 مساءً كتب شريف احمد - قفزت صافي أرباح شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات (أبو معطي)، بنسبة 179% خلال الربع الثاني من 2025 إلى 5.47 مليون ريال، مقارنة بـ 1.96 مليون ريال خلال الربع المقابل من العام السابق.
وبحسب بيان للشركة لـ "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، ترجع القفزة الكبيرة في الأرباح إلى ارتفاع المبيعات، وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من 2024.
وأضافت: "ارتفعت المبيعات خلال هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 17.70% ويرجع ذلك الى ارتفاع مبيعات قطاع الجملة بالإضافة الى زيادة إيرادات قطاع التأجير.
