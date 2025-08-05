ارتفاع أرباح «مرافق» 18% إلى 109.6 مليون ريال بالربع الثاني من 2025

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:49 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع صافي أرباح شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) عن الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 18% إلى 109.6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 93 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
وارتفعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 41% تقريبًا إلى 227.5 مليون ريال، مقابل 161.4 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام السابق 2024.
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني يعود إلى انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 10.6% بمبلغ 28 مليون ريال، وانخفاض مخصص الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 121.52 % بمبلغ 15.16 مليون ريال. في مقابل ذلك، ارتفعت الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 7.06 % بمبلغ 2.64 مليون ريال، والإيرادات التمويلية بنسبة 12.6% بمبلغ مليوني ريال.
وأضافت أن تكاليف التمويل انخفضت بنسبة 10.66 % بمبلغ 56.78 مليون ريال، وارتفعت الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 55.33 % بمبلغ 42.21 مليون ريال، نتيجة تسجيل الشركة لرسوم نجاح مشروع محطة الحائر المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
ومن أسباب الربح خلال النصف الأول أيضًا انخفاض مخصص الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 84.97 % بمبلغ 18.30 مليون ريال، وارتفاع الإيرادات التمويلية بنسبة 6.09 % بمبلغ 2.05 مليون ريال.
أرباح النصف الأولأرجعت الشركة ارتفاع أرباح النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة بالنصف المماثل من العام السابق إلى الأثر الإيجابي الصافي المترتب على تعديل الإيرادات وعكس مخصص الخسائر في قيمة الذمم المدينة التجارية الذي يخص تعريفة الاستهلاك الكثيف.
