ارتفاع أرباح «مبكو» إلى 5.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:49 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 29.4% إلى 5.2 مليون ريال، مقابل 4 ملايين ريال في الربع الثاني من 2025.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الإدارة المنضبطة للتكاليف والدعم الحكومي لتقليل الأثر الناتج عن ارتفاع سعر الوقود، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.
وتضمنت الأسباب: الارتفاع الملحوظ في بند الإيرادات الأخرى. وعلى الرغم من تراجع هامش مجمل الربح مقارنةً بنفس الربع من العام السابق، إلا أن الشركة نجحت في تحقيق أداء أقوى على مستوى صافي الربح، مدعوماً بتحسن الكفاءة التشغيلية وتطبيق إجراءات فعالة لترشيد التكاليف
وحافظ صافي الربح على متانته، مسجلاً تراجعاً طفيفاً بنسبة %2 على أساس ربعي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع النسبي في المصاريف الإدارية والعمومية.
وعلى الرغم من ذلك، تمكنت الشركة من الحفاظ على ربحية تشغيلية قوية، مما يعكس متانة الأساسيات المالية وانضباط العمليات.
ويُعد هذا الاستقرار مؤشراً إيجابياً على قدرة الشركة على تحقيق النمو المستقبلي، ويعزز من ثقة الإدارة في مسار خلق القيمة المستدامة على المدى الطويل.
سجلت الشركة صافي ربح قدره 10.5 مليون ريال وربحاً شاملاً بلغ 11.3 مليون ريال في النصف الأول من 2025، محققة تحولاً جوهرياً مقارنةً بصافي خسارة بلغ 14 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.
ويُعزى هذا التحسن الإيجابي إلى تحسّن ملحوظ في الأداء التشغيلي الأساسي والدعم الحكومي لتقليل الأثر الناتج عن ارتفاع سعر الوقود، والذي انعكس في تحقيق ربح تشغيلي بقيمة 25 مليون ريال.
كما ساهم عكس مخصص انخفاض قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 2.5 مليون ريال في دعم هذا التحول، مما يعكس تحسناً في جودة الذمم المدينة وتعزيزاً لإجراءات إدارة مخاطر الائتمان.
