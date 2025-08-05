ارتفاع أرباح «دراية» إلى 107 ملايين ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:49 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة دراية المالية في الربع الثاني من 2025 بنسبة 16.6% إلى 107 ملايين ريال، مقابل 91.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، ارتفعت الإيرادات بنسبة 10.7% على أساس سنوي لتصل إلى 235.0 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2025.
ويعود هذا النمو بشكل أساسي الى الأداء القوي في أنشطة الوساطة وقطاع إدارة الأصول بالاضافة الى المكاسب من الاستثمارات، رغم التأثير الجزئي لانخفاض الدخل من العمولات الخاصة.
• انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 14.4% على أساس سنوي لتصل إلى 93.6 مليون ريال، على الرغم من ارتفاع المصاريف المتعلقة بالموظفين والتسويق بنسبة طفيفة نتيجة الاستثمار المستمر في مبادرات النمو.
• بلغت الأرباح التشغيلية 141.4 مليون ريال، بزيادة قدرها 37.3% على أساس سنوي، بفضل ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصاريف التشغيلية. وظلت الربحية التشغيلية قوية، حيث بلغ هامش الربح التشغيلي 60.2%.
• بلغ صافي الربح باستثناء الخسائر من الشركات الزميلة 145.4 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2025، بزيادة قدرها 35.8% على أساس سنوي مقارنة بـ107.1 ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2024.
• سجلت الحصة في أعمال شركة زميلة خسارة قدرها 38.4 مليون ريال من استثمارها في البنك الرقمي D360، مقارنة بـ 15.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وتأتي هذه الخسارة ضمن التوقعات، في ظل تعزيز البنك لعملياته التشغيلية واستثماراته في البنية التحتية لدفع النمو.
ارتفع صافي الربح بنسبة 0.8% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 107.1 مليون ريال، نتيجة للعوامل التالية:
• ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.2% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 235.0 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2025، مدفوعة بالمكاسب من الاستثمارات.
• المصاريف التشغيلية: ارتفعت بنسبة 20.7% لتصل إلى 93.6 مليون ريال، نتيجة ارتفاع تكاليف الموظفين إثر التعيينات الجديدة وزيادة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في إطار جهود الشركة المستمرة لتعزيز البنية التحتية. وعلى الرغم من هذا، فقد حافظت الشركة على كفاءة تشغيلية قوية، حيث بلغ معدل التكلفة إلى الدخل 39.8%.
• الأرباح التشغيلية: نمت بنسبة 7.2% على أساس ربعي لتصل إلى 141.4 مليون ريال، مع الحفاظ على هامش تشغيلي قوي عند 60.2%.
• صافي الربح باستثناء الخسائر من الشركات الزميلة: بلغ 145.4 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2025 مقارنة بـ 130.3 مليون ريال في الربع السابق – بزيادة قدرها 11.6%.
• الحصة في أعمال شركة زميلة: سجلت الشركة خسارة قدرها 38.4 مليون ريال من استثماراها في البنك الرقمي 360، مقابل 24.1 مليون ريال في الربع السابق، مع استمرار البنك في توسيع نطاق عملياته.
بلغ صافي الأرباح للنصف الأول من السنة المالية 2025 213.3 مليون ريال، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا بنسبة 6.5% على أساس سنوي.
ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الخسائر المسجّلة من استثمار الشركة في البنك الرقمي D360، والتي يتم احتسابها وفقًا لطريقة حقوق الملكية، دون أن يكون لها تأثير مباشر على التدفقات النقدية للشركة. فقد كثف البنك أنشطته التسويقية والتشغيلية منذ بدأ ترخيص عملياته التجارية بصورة كاملة منذ منتصف ديسمبر 2024، محققاً نمواً سريعاً في قاعدة عملائه التي تجاوزت 1.2 مليون عميل كما في نهاية يونيو 2025.
بلغ صافي الربح باستثناء الخسائر من الشركات الزميلة، والذي يعكس الأداء الحقيقي لاعمال الشركة الأساسية، 275.7 مليون ريال في في النصف الأول من السنة المالية 2025 مقارنة بـ 254.3 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي - بزيادة قدرها 8.5%.
وحافظت الشركة على أداء تشغيلي قوي مدعوما بنمو الأرباح التشغيلية بنسبة 7.3% على أساس سنوي نتيجة استمرار نمو العائدات، بالاضافة الى الإدارة المنضبطة للمصاريف التشغيلية.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، ارتفعت الإيرادات بنسبة 10.7% على أساس سنوي لتصل إلى 235.0 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2025.
ويعود هذا النمو بشكل أساسي الى الأداء القوي في أنشطة الوساطة وقطاع إدارة الأصول بالاضافة الى المكاسب من الاستثمارات، رغم التأثير الجزئي لانخفاض الدخل من العمولات الخاصة.
• انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 14.4% على أساس سنوي لتصل إلى 93.6 مليون ريال، على الرغم من ارتفاع المصاريف المتعلقة بالموظفين والتسويق بنسبة طفيفة نتيجة الاستثمار المستمر في مبادرات النمو.
• بلغت الأرباح التشغيلية 141.4 مليون ريال، بزيادة قدرها 37.3% على أساس سنوي، بفضل ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصاريف التشغيلية. وظلت الربحية التشغيلية قوية، حيث بلغ هامش الربح التشغيلي 60.2%.
• بلغ صافي الربح باستثناء الخسائر من الشركات الزميلة 145.4 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2025، بزيادة قدرها 35.8% على أساس سنوي مقارنة بـ107.1 ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2024.
• سجلت الحصة في أعمال شركة زميلة خسارة قدرها 38.4 مليون ريال من استثمارها في البنك الرقمي D360، مقارنة بـ 15.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وتأتي هذه الخسارة ضمن التوقعات، في ظل تعزيز البنك لعملياته التشغيلية واستثماراته في البنية التحتية لدفع النمو.
ارتفع صافي الربح بنسبة 0.8% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 107.1 مليون ريال، نتيجة للعوامل التالية:
• ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.2% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 235.0 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2025، مدفوعة بالمكاسب من الاستثمارات.
• المصاريف التشغيلية: ارتفعت بنسبة 20.7% لتصل إلى 93.6 مليون ريال، نتيجة ارتفاع تكاليف الموظفين إثر التعيينات الجديدة وزيادة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في إطار جهود الشركة المستمرة لتعزيز البنية التحتية. وعلى الرغم من هذا، فقد حافظت الشركة على كفاءة تشغيلية قوية، حيث بلغ معدل التكلفة إلى الدخل 39.8%.
• الأرباح التشغيلية: نمت بنسبة 7.2% على أساس ربعي لتصل إلى 141.4 مليون ريال، مع الحفاظ على هامش تشغيلي قوي عند 60.2%.
• صافي الربح باستثناء الخسائر من الشركات الزميلة: بلغ 145.4 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2025 مقارنة بـ 130.3 مليون ريال في الربع السابق – بزيادة قدرها 11.6%.
• الحصة في أعمال شركة زميلة: سجلت الشركة خسارة قدرها 38.4 مليون ريال من استثماراها في البنك الرقمي 360، مقابل 24.1 مليون ريال في الربع السابق، مع استمرار البنك في توسيع نطاق عملياته.
بلغ صافي الأرباح للنصف الأول من السنة المالية 2025 213.3 مليون ريال، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا بنسبة 6.5% على أساس سنوي.
ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الخسائر المسجّلة من استثمار الشركة في البنك الرقمي D360، والتي يتم احتسابها وفقًا لطريقة حقوق الملكية، دون أن يكون لها تأثير مباشر على التدفقات النقدية للشركة. فقد كثف البنك أنشطته التسويقية والتشغيلية منذ بدأ ترخيص عملياته التجارية بصورة كاملة منذ منتصف ديسمبر 2024، محققاً نمواً سريعاً في قاعدة عملائه التي تجاوزت 1.2 مليون عميل كما في نهاية يونيو 2025.
بلغ صافي الربح باستثناء الخسائر من الشركات الزميلة، والذي يعكس الأداء الحقيقي لاعمال الشركة الأساسية، 275.7 مليون ريال في في النصف الأول من السنة المالية 2025 مقارنة بـ 254.3 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي - بزيادة قدرها 8.5%.
وحافظت الشركة على أداء تشغيلي قوي مدعوما بنمو الأرباح التشغيلية بنسبة 7.3% على أساس سنوي نتيجة استمرار نمو العائدات، بالاضافة الى الإدارة المنضبطة للمصاريف التشغيلية.