أجراس الإنذار تدوي في بورصة «وول ستريت»: استعدوا للهبوط

حذرت مجموعة من كبرى شركات وول ستريت المستثمرين من صدمة وشيكة في أسواق الأسهم الأمريكية، داعية إلى الاستعداد لهبوط كبير مع اصطدام تقييمات الأسهم المرتفعة للغاية بالبيانات الاقتصادية المتدهورة.وحذر كل من "بنك مورجان ستانلي"، و"دويتشه بنك"، و"إيفركور"، من أن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، سيشهد انخفاضًا قريبًا في الأسابيع والأشهر المقبلة. وتأتي هذه التوقعات بعد ارتفاع حاد من أدنى مستوياته في أبريل الماضي دفع المؤشر إلى مستويات غير مسبوقة.ويتوقع مايك ويلسون، المحلل الاستراتيجي في مورجان ستانلي، تصحيحًا يصل إلى 10% هذا الربع، نتيجة لتأثير الرسوم الجمركية على المستهلكين وميزانيات الشركات.فيما يتوقع جوليان إيمانويل، من إيفركور، انخفاضًا أكبر يصل إلى 15%.وقال باراج ثاتي المحلل في دويتشه بنك إن الانخفاض الطفيف في أسعار الأسهم مؤخرًا كان متوقعًا نظرًا لارتفاعها المستمر منذ أكثر من 3 أشهر.وتأتي هذه الدعوات وسط مخاوف متزايدة بشأن الاقتصاد الأمريكي، بعد أن أظهرت البيانات الأسبوع الماضي ارتفاعا في التضخم فضلاً عن ضعف نمو الوظائف والإنفاق الاستهلاكي.ومن المعروف تاريخيًا أن الأسهم تمر بأضعف فتراتها في العام خلال هذه الفترة بالتحديد. فعلى مدار العقود الثلاثة الماضية، سجّل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" أسوأ أداء له في شهري أغسطس وسبتمبر، حيث خسر 0.7% في المتوسط كل شهر، مقارنة بمكاسب بلغت 1.1% في المتوسط خلال الأشهر الأخرى، وفقًا لبيانات جمعتها "بلومبرج".