قريبًا.. إطلاق أول مؤشر لأسعار «حديد السكراب» بالأسواق السعودية

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 02:43 مساءً كتب شريف احمد - تعتزم منصة «فاست ماركتس» الرائدة في توفير بيانات أسواق السلع العالمية، إطلاق مؤشر لأسعار خردة الصلب «حديد السكراب» بالأسواق السعودية، في خطوة تعد الأولى من نوعها للسوق المحلي.
وبحسب بيان للمنصة على موقعها الرسمي "تُمثل هذه المبادرة الأولى من نوعها إنجازًا بارزًا في قطاع المعادن العالمي، إذ توفر معيارًا سعريًا شفافًا وموثوقًا لخردة الصلب في السعودية. وتُسهم في سد الفجوة المعلوماتية طويلة الأمد في السوق، مما يُمكّن المشاركين في هذا القطاع من استخدام أدوات مُحسّنة للمعاملات التجارية وإدارة المخاطر وفهم تحركات السوق".
وسوف يتضمن المؤشر، الذي يستخدم نماذج حساب الوزن المرجح الخاصة بشركة فاست ماركتس، أسعار خردة الصلب الثقيل (HMS 1&2) في الأسواق الرئيسية في شرق ووسط وغرب السعودية، ويؤدي هذا إلى إنتاج مؤشر مركب مقوم بالريال لسعر الطن على أساس التسليم.
ويهدف هذا المؤشر الأسبوعي إلى توفير قدر أكبر من الوضوح، وتمكين المتعاملين من اتخاذ قرارات مستنيرة عبر سلسلة قيمة خردة الصلب في السعودية.
ويأتي إطلاق هذا المؤشر، بعد إطلاق الشركة المؤشر السعودي لسعر استيراد لفائف الصلب المدرفلة على الساخن في عام 2014، ومؤشر السعر المحلي السعودي لحديد التسليح في أكتوبر 2023.
وقال لي ألين، محرر الأسواق الاستراتيجية في قسم المعادن المُعاد تدويرها في "فاست ماركتس": "يؤكد إطلاق هذا المؤشر الجديد والمطلوب بشدة في السعودية، التزامنا بتقديم معلومات عملية لتمكين الأسواق.
ومن خلال إنشاء مرجع موثوق لأسعار خردة الصلب مُصمم خصيصًا للمملكة العربية السعودية، يمكننا تسهيل أعمال الشركات في عصر التحول الصناعي غير المسبوق في المملكة".
ويأتي إطلاق هذه المنصة في إطار دعم النمو الصناعي في السعودية ومشاريعها العملاقة الطموحة المعتمدة على الصلب بكثافة.
وتشمل هذه المشاريع نيوم، والمربع، ومشروع البحر الأحمر.
وتُعد هذه المشاريع مكونات أساسية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهي خطة طموحة للمملكة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط من خلال الاستثمارات الضخمة والإصلاح والابتكار.
تحديثات أسبوعيةومن المقرر أن ينشر المؤشر أسعار حديد السكراب وخردة الصلب المحدثة في السعودية بشكل أسبوعي، وهو يستقي معلوماته بشكل مباشر من أسعار المتداولين في السوق السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.
الأسعار حسب المنطقةإلى جانب المؤشر السعودي العام، ستقوم "فاست ماركتس" أيضًا بحساب أسعار الخردة المحلية في الأسواق في مناطق شرق ووسط وغرب السعودية. وستُدرج هذه الأسعار الخاصة بكل منطقة في تقاريرها السوقية الدورية.
