سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.. ارتفاع طفيف في البنوك المصرية

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:38 صباحاً كتب شريف احمد - شهد سعر الدولار مقابل الجنيه، ارتفاعًا طفيفًا، اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس، في معظم البنوك المصرية الحكومية والتجارية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري 48.83 جنيه للشراء، و48.51 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي بلغ سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري، 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سجل سعر الدولار، في بنك مصر، اليوم الثلاثاء، 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية يتداول سعر الدولار، في بنك الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مقابل 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل الدولار، اليوم الثلاثاء، في بنك قناة السويس، 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، في البنك التجاري الدولي، 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي يتداول الدولار، في بنك فيصل الإسلامي، اليوم الثلاثاء، 48.55 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الثلاثاء، 48.57 جنيه للشراء، و48.67 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء، في بنك الكويت الوطني، 48.41 جنيه للشراء، و48.51 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قطر الوطني يجرى تداول الدولار في بنك قطر الوطني، اليوم الثلاثاء، مقابل 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع.