«الصقر للتأمين» تتكبد خسائر بـ15.33 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 10:32 صباحاً كتب شريف احمد - تحولت شركة الصقر للتأمين التعاوني للخسارة في الربع الثاني من 2025 بـ15.33 مليون ريال، مقابل أرباح بـ10.5 مليون ريال في الربع ذاته من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يرجع سبب تسجيل صافي خسارة إلى انخفاض نتائج خدمات التأمين بمقدار 28.8 مليون ريال وارتفاع المصاريف التشغيلية بمقدار 5.2 مليون ريال.
وأضافت أن مع ذلك، تم تعويض هذا الانخفاض جزئيًا من خلال ارتفاع دخل الاستثمارات بمقدار 2 مليون ريال.
وانخفض صافي الخسارة بعد الزكاة بمقدار 2.5 مليون ريال على أساس ربعي، أي بنسبة 14.4%.
ويرجع السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى عكس مخصص زكاة زائد تم تسجيله في العام السابق بمبلغ 4.5 مليون ريال. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت حصة الفائض من مجمعات التأمين بمقدار 1 مليون ريال خلال الربع الحالي.
وانخفض صافي الدخل بعد الزكاة بمقدار 51 مليون ريال في النصف الأول من 2025، أي بنسبة 285%.
ويرجع السبب الرئيسي إلى انخفاض نتائج خدمات التأمين بمقدار 51 مليون ريال، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت المصاريف التشغيلية بمقدار 5.2 مليون ريال.
