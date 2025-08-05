ارتفاع أرباح «أسمنت نجران» إلى 4.5 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 10:32 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أسمنت نجران في الربع الثاني من 2025 بنسبة 8.3% إلى 4.5 مليون ريال، مقابل 4.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب في ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض مصاريف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى، بالرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية.
ويعود السبب في انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.
ووفقا لبيان الشركة، يعود السبب في انخفاض صافي الربح خلال النصف الأول من 2025، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج والمصاريف الإدارية والعمومية بالرغم من ارتفاع المبيعات وانخفاض مصاريف التمويل.
وتبدأ الدورة المقبلة من 09/08/2025م ولمدة 4 سنوات وتنتهي بتاريخ 08/08/2029م.
والأعضاء المنتخبون هم: فهد الراجحي، عبدالسلام الدريبي، علي اليامي، ماجد بن مسلم، زياد الجارد، حسين قحاط، ماجد الصويغ، عبدالله الفيفي، عبدالله الشقير.
وتضمنت نتائج الجمعية: الموافقةعلى توصية لجنة المراجعة بالموافقة على صرف الأتعاب الإضافية للمراجع الخارجي شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BOD) بمبلغ 200,000 ريال وذلك نظير ساعات العمل الإضافية لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عن العام 2024م.
وحصلت الشركة على موافقة المصرف لتمديد مدة القرض لمدة سنتين ونصف إضافية وبالتالي ستكون نهاية مدة التمويل هي 25-نوفمبر 2031م بدلا من 14-مايو-2029م، علماً بأن رصيد القرض طويل الأجل هو 193 مليون ريال.
وبناء على ذلك تم تعديل جدول الدفعات حيث ستكون دفعة السداد القادمة بتاريخ 1-ديسمبر-2026م على أن يتم سداد بقية الدفعات بأقساط نصف سنوية أقل من الأقساط السنوية السابقة
وتقدر قيمة التمويل والجزء المعاد جدولته: كامل الرصيد القائم من القرض والبالغ 193 مليون ريال.
وتبلغ مدة التمويل قبل الجدولة: 7 سنوات تنتهي في 14-مايو-2029م، وبعد الجدولة: 9 سنوات ونصف تنتهي في 25-نوفمير-2031م.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته: سند لأمر بكامل قيمة التمويل.
انتخاب مجلس جديدوأسفرت نتائج الجمعية العامة العادية "الاجتماع الثاني" لشركة أسمنت نجران الذي عقد أمس، عن الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة.
