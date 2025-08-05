مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع 0.1% في مستهل تعاملات الثلاثاء

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 10:32 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) في مستهل تداولات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.1% عند مستوى 10,852 نقطة.
وبحسب "تداول السعودية"، بلغت القيمة المتداولة في التعاملات الصباحية نحو 181.21 مليون ريال، وكمية الأسهم المتداولة نحو 30.6 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 8.931 تريليون ريال.
وارتفعت أسهم 4 شركات في مستهل التداولات، بينما انخفضت أسهم شركة واحدة من 122 شركة مدرجة في السوق الموازية.
ارتفاع أسهم 143 شركةشهدت بداية الجلسة ارتفاع أسهم 143 شركة مقابل انخفاض 79 شركة من 259 شركة مدرجة في (تاسي). وجاء في مقدمة الارتفاعات كل من: شمس، والآمار، وعلم، والأندية الرياضية، ومتكاملة. في حين كانت أبرز الانخفاضات لأسهم: أميانتيت، وأسمنت المدينة، وولاء، وبوبا العربية، إضافة إلى المتحدة للتأمين.
السوق الموازيةاستقر مؤشر السوق الموازية (نمو) عند 26,885 نقطة في بداية التعاملات، بقيمة متداولة 186 ألف ريال، و31.2 ألف سهم متداول، وقيمة سوقية 50.3 مليون ريال.
