«المتحدة للتأمين» تتكبد صافي خسارة 81.5 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 10:32 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني صافي خسارة 81.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بأرباح بلغت 296 ألف ريال بالربع المماثل من العام السابق.
وبلغ إجمالى خسائر الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري 105 ملايين ريال تقريبًا، مقارنة بأرباح بلغت 5.3 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق 2024.
وعزت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، أسباب الخسارة خلال الربع الثاني من 2025 إلى ارتفاع مصاريف خدمات التأمين بنسبة 30%، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي اقساط التأمين المكتتبة إلى 263.5 مليون ريال، مقابل 243.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 12%.
وشارت الشركة إلى أن صافي الخسارة بعد الزكاة خلال الستة أشهر الأولى من 2025 بلغ 104.8 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح قدره 5.3 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2024، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصاريف خدمات التأمين بنسبة 17%، وارتفاع صافي مصاريف عقود إعادة التأمين بنسبة 28%.
وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال الفترة الحالية 494.4 مليون ريال، مقارنة بـ 626.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 21%.
وبحسب تقرير المراجع الخارجي للشركة، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 300.5 مليون ريال حتى 30 يونيو 2025، وعلاوة على ذلك، يبلغ هامش الملاءة المالية للشركة 6% كما في 30 يونيو 2025، وهو أقل من الحد الأدنى لمتطلبات الملاءة المالية المنصوص عليها من قبل هيئة التأمين.
وأضافت "المتحدة للتأمين التعاوني": "تعتمد قدرة الشركة على تحسين أدائها المالي وتلبية الحد الأدنى لمتطلبات هامش الملاءة المالية على النتيجة الإيجابية وتحقيق التدابير والإجراءات المخطط لها من قبل الشركة.
وتشير هذه الأحداث والظروف، إلى جانب أمور أخرى، إلى وجود حالة عدم يقين جوهرية قد تثير شكوكًا جوهرية حول قدرة الشركة على الاستمرار.
