ارتفاع أرباح «الجوف» إلى 18.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 10:32 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الجوف للتنمية الزراعية في الربع الثاني من 2025 بنسبة 18.4% إلى 18.4 مليون ريال، مقابل 15.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يرجع السبب في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي 2025 بالمقارنة مع الربع المماثل من عام 2024 إلى زيادة المبيعات بمبلغ 42 مليون ريال.
وجاء ذلك على الرغم من زيادة مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية، وزيادة تكاليف التمويل، وانخفاض الإيرادات الأخرى، وتسجيل خسائر غير محققة من تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.
ويرجع السبب في انخفاض صافي الربح للربع الحالي 2025 بالمقارنة مع الربع السابق من عام 2025 إلى انخفاض المبيعات بمبلغ 16 مليون ريال، وزيادة مصروفات البيع والتوزيع، وانخفاض الإيرادات الأخرى.
وجاء ذلك على الرغم من انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية.
ويرجع السبب في ارتفاع صافي الربح في النصف الأول من 2025، بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2024 إلى زيادة المبيعات بمبلغ 52 مليون ريال.
وجاء ذلك على الرغم من زيادة مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية، وزيادة تكاليف التمويل، وانخفاض الإيرادات الأخرى، وتسجيل خسائر غير محققة من تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.
