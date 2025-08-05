تراجع صافي أرباح «الخليج للتأمين» 35% إلى 34 مليون ريال بالربع الثاني

توزيع 12.65 مليون ريال على مساهمي «الآمار» عن الربع الثاني

«أرامكو»: توزيع 80.11 مليار ريال أرباحا على المساهمين

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية