تراجع صافي أرباح «الخليج للتأمين» 35% إلى 34 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 09:26 صباحاً كتب شريف احمد - تراجع صافي أرباح مجموعة الخليج للتأمين عن الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 35% إلى 34 مليون ريال، مقارنة بـ 52.5 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.
وكشفت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع صافي الربح خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 90% تقريبًا إلى 61.2 مليون ريال، مقابل 32.2 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وقالت الشركة: "يعود انخفاض صافي الربح بمقدار 18 مليون ريال في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي إلى انخفاض صافي ربح خدمات التأمين في الفترة الحالية بمقدار 24 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى قطاع تأمين الممتلكات والحوادث"، مشيرة إلى أنه تم تعويض هذه الآثار غير المواتية جزئيًا بزيادة في دخل الاستثمار بمقدار 3 ملايين ريال.
وأشارت إلى أن ارتفاع صافي الربح بمقدار 29 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي يعود إلى زيادة صافي إيرادات خدمات التأمين بمقدار 22 مليون ريال، وانخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى، وتحسن نتائج التمويل الصافي.
وكشفت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع صافي الربح خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 90% تقريبًا إلى 61.2 مليون ريال، مقابل 32.2 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
أخبار متعلقة
«أرامكو»: توزيع 80.11 مليار ريال أرباحا على المساهمين
توزيع 12.65 مليون ريال على مساهمي «الآمار» عن الربع الثاني
وأشارت إلى أن ارتفاع صافي الربح بمقدار 29 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي يعود إلى زيادة صافي إيرادات خدمات التأمين بمقدار 22 مليون ريال، وانخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى، وتحسن نتائج التمويل الصافي.