توزيع 12.65 مليون ريال على مساهمي «الآمار» عن الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 09:26 صباحاً كتب شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الآمار الغذائية، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني للعام 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بـ12.65 مليون ريال.

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-25 الموافق 2025-08-19، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-03-10 الموافق 2025-09-02.
