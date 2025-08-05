توزيع 12.65 مليون ريال على مساهمي «الآمار» عن الربع الثاني

- 1/3
- 2/3
- 3/3
الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 09:26 صباحاً كتب شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الآمار الغذائية، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني للعام 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بـ12.65 مليون ريال.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-25 الموافق 2025-08-19، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-03-10 الموافق 2025-09-02.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بـ12.65 مليون ريال.
أخبار متعلقة
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-25 الموافق 2025-08-19، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-03-10 الموافق 2025-09-02.