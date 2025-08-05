«أفالون فارما» توقع عقدا لتسويق منتجات علاج السمنة بـ3 ملايين يورو

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 09:26 صباحاً كتب شريف احمد - وقعت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية "أفالون فارما"، أمس، عقدا مع شركة أدالڤو المحدودة، للحصول على حقوق تسجيل وتسويق منتجات GLP-1 الخاصة بها لعلاج السمنة وفقدان الوزن.
وبحسب بيان الشركة على "تداول السعودية"، يمنح هذا الاتفاق شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية "أفالون فارما"، الحق في تسجيل وتسويق وتوزيع المنتج تحت علامتها التجارية في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع حقوق حصرية في المملكة العربية السعودية.
وقبل طرح المنتج في الأسواق، ستقوم شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية "أفالون فارما"، بالحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الجهات المختصة في كل دولة سيتم فيها تسويق وتوزيع المنتج.
ويتضمن الاتفاق بنودًا للتوسع المستقبلي لتشمل منتجات GLP أخرى، بالإضافة إلى إمكانية التصنيع المحلي.
وأعلنت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية إبرام اتفاقية نهائية من خلال توقيع عقد مع شركة أدالڤو المحدودة لتسجيل وتسويق منتجات GLP-1 الخاصة بها لعلاج السمنة المزمنة وفقدان الوزن.
وتبلغ قيمة العقد 3 ملايين يورو، فيما تبلغ مدة العقد سبع سنوات.
وتوقعت أن تحقق الاتفاقية إيرادات بمقدار 294 مليون ريال خلال فترة العقد، بعد الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة وطرح المنتج بالأسواق وبدء عملية البيع.
وتعد شركة أدالڤو المحدودة، شركة دوائية عالمية مقرها الرئيسي في مالطا.
