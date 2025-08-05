«الشهيلي»: أمر شراء بـ17.9 مليون ريال لتوريد 73 مقطورة لـ«المراعي»

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 09:26 صباحاً كتب شريف احمد - تلقت شركة الشهيلي للصناعات المعدنية، بتاريخ 13 يوليو الماضي، أمر شراء من شركة المراعي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن أمر الشراء لغرض توريد 73 مقطورة مبردة.
وأضافت أن قيمة أمر الشراء تبلغ نحو 17.9 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 3 أشهر.
وتوقعت أن يكون للعقد التي وقعته أمس، الأثر المالي في النصف الثاني من العام المالي 2025.
