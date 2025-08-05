85.02 مليار ريال.. أرباح أرامكو السعودية في الربع الثاني من 2025

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 09:26 صباحاً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 22% إلى 85.02 مليار ريال، مقابل 109.01 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان "أرامكو" على موقع "تداول السعودية"، بلغ صافي الدخل 85.02 مليار ريال (22.67 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2025، مقارنة مع 109.01 مليار ريال (29.07 مليار دولار) للربع ذاته من عام 2024.
وبحسب بيان أرامكو، بلغ صافي الدخل المعدل 92.04 مليار ريال (24.54 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2025.
كما بلغ إجمالي بنود التعديل 7.02 مليار ريال (1.87 مليار دولار) والتي تتضمن بشكل رئيس انخفاض في القيمة وتخفيضات، و(المكاسب) الخسائر الناجمة عن البيع والإخراج من الخدمة والاستبعاد، والتعديلات المتعلقة بالمشاريع المشتركة والشركات الزميلة.
وبلغ صافي الدخل 85.02 مليار ريال (22.67 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2025، مقارنة مع 97.54 مليار ريال (26.01 مليار دولار) للربع الأول من عام 2025.
ويعود الانخفاض بشكل أساس إلى أثر انخفاض الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل. وقد قابل ذلك جزئيًا انخفاض في ضرائب الدخل والزكاة مدفوعًا بانخفاض الدخل الخاضع للضريبة مقارنة مع الربع السابق.
وبلغ صافي الدخل 182.57 مليار ريال (48.68 مليار دولار) للنصف الأول من عام 2025، مقارنة مع 211.28 مليار ريال (56.34 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2024.
ويعود الانخفاض بشكل أساس إلى أثر انخفاض الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات. وقابل ذلك جزئيًا انخفاض في تكاليف التشغيل، وانخفاض في ضرائب الدخل والزكاة مدفوعًا بانخفاض الدخل الخاضع للضريبة مقارنة مع النصف الأول من العام السابق.
وبلغ صافي الدخل المعدل 190.76 مليار ريال (50.87 مليار دولار) للنصف الأول من عام 2025. بلغ إجمالي بنود التعديل 8.19 مليار ريال (2.18 مليار دولار) والتي تتضمن بشكل رئيس انخفاض في القيمة وتخفيضات، و(المكاسب) الخسائر الناجمة عن البيع والإخراج من الخدمة والاستبعاد، والتعديلات المتعلقة بالمشاريع المشتركة والشركات الزميلة.
كان الانخفاض مدفوعًا بشكل أساس بانخفاض الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات، وقابل ذلك جزئيًا انخفاض في تكاليف التشغيل وانخفاض في ضرائب الدخل والزكاة مدفوعًا بانخفاض الدخل الخاضع للضريبة مقارنة مع الربع نفسه من العام السابق.
