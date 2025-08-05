ارتفاع أرباح «الآمار» إلى 14.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 09:26 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الآمار الغذائية في الربع الثاني من 2025 بنسبة 15.6% إلى 14.9 مليون ريال، مقابل 12.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية": إن صافي الربح ارتفاع نتيجة زيادة المبيعات مدعوما بالأثر الإيجابي الناتج عن إجراءات الإدارة التي تهدف إلى تكوين هيكل تكاليف أكثر مرونة، وتحقيق توازن أفضل ما بين التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة، مع مواصلة التركيز على التفوق التشغيلي وتطوير الخدمة.
وأضافت أن صافي الربح ارتفع على أساس ربعي، نتيجة لزيادة المبيعات مدعوما بالأثر الإيجابي الناتج عن إجراءات الإدارة التي تهدف إلى تكوين هيكل تكاليف أكثر مرونة، وتحقيق توازن أفضل ما بين التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة، مع مواصلة التركيز على التفوق التشغيلي وتطوير الخدمة.
وأشارت إلى أن صافي الربح ارتفع في النصف الأول من 2025، نتيجة لزيادة المبيعات مدعوما بالأثر الإيجابي الناتج عن إجراءات الإدارة التي تهدف إلى تكوين هيكل تكاليف أكثر مرونة، وتحقيق توازن أفضل ما بين التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة، مع مواصلة التركيز على التفوق التشغيلي وتطوير الخدمة.
