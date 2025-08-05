ارتفاع أرباح «طيبة» 21.2% إلى 107 ملايين ريال في الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 08:41 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة طيبة للاستثمار في الربع الثاني من 2025 بنسبة 21.2% إلى 107.1 مليون ريال، مقابل 88.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على "تداول السعودية"، يعود ذلك نتيجة رد مخصص القضايا الذي تم تكوينه في عام 2023م والخاص بإنهاء العلاقة التعاقدية مع أحد المشغلين نظراً للوصول إلى تسوية بين الطرفين وانتفاء الغرض منه.
ويعود سبب انخفاض صافي ربح الشركة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من نفس العام إلى انخفاض هامش الربح لبعض أنشطة الشركة.
وحققت الشركة خلال النصف الأول من 2025، نمواً في صافي الربح، وبلغ 238.4 مليون ريال، بزيادة قدرها 54.8 مليون ريال وبنسبة 29.8% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024م، التي بلغ فيها صافي الربح 183.6 مليون ريال.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى رد مخصص القضايا الذي تم تكوينه في عام 2023م والخاص بإنهاء العلاقة التعاقدية مع أحد المشغلين نظراً للوصول إلى تسوية بين الطرفين وانتفاء الغرض منه.
وبحسب بيان الشركة على "تداول السعودية"، يعود ذلك نتيجة رد مخصص القضايا الذي تم تكوينه في عام 2023م والخاص بإنهاء العلاقة التعاقدية مع أحد المشغلين نظراً للوصول إلى تسوية بين الطرفين وانتفاء الغرض منه.
أخبار متعلقة
تراجع أرباح «أسيج» 53.7% إلى 1.3 مليون ريال في الربع الثاني
«ولاء للتأمين» تتكبد خسائر بـ49.4 مليون ريال في الربع الثاني
وحققت الشركة خلال النصف الأول من 2025، نمواً في صافي الربح، وبلغ 238.4 مليون ريال، بزيادة قدرها 54.8 مليون ريال وبنسبة 29.8% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024م، التي بلغ فيها صافي الربح 183.6 مليون ريال.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى رد مخصص القضايا الذي تم تكوينه في عام 2023م والخاص بإنهاء العلاقة التعاقدية مع أحد المشغلين نظراً للوصول إلى تسوية بين الطرفين وانتفاء الغرض منه.