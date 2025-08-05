«فيو» توقع عقد تطوير برج سكني في الرياض بـ122 مليون ريال

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 08:40 صباحاً كتب شريف احمد - وقعت شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري، اليوم، عقد تطوير برج سكني بمدينة الرياض، وفق نموذج البيع على الخارطة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية": إن قيمة العقد 122 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 30 شهرا من تاريخ إصدار ترخيص البيع على الخارطة.
وأضافت أنها وقعت العقد مع د. يوسف الحزيم.
وبحسب الشركة، يهدف توقيع العقد إلى إنشاء مشروع عقاري سكني، ويؤثر مالياً على بند المشاريع تحت التنفيذ أثناء فترة التطوير والتنفيذ والبيع، ويتوقع تأثيره إيجابًا على الإيرادات عند بدء عمليات البيع بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لذلك.
