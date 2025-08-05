تعيين «الأهلي المالية» صانع سوق لأسهم «أماك»

- 1/2
الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 08:40 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)، موافقة هيئة السوق المالية على تعيين شركة الأهلي المالية كصانع سوق لأسهم الشركة في تاريخ 2025/08/05 م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تعيين الأهلي المالية يدعم السيولة في تداولات السهم.
ونوهت بإجراء شركة الأهلي المالية أنشطة صناعة السوق على النحو المحدد ضمن أنظمة ولوائح صناعة السوق ابتداءً من تاريخ 2025/08/05 م,
علماً بأن مدة التعيين سنة واحدة من تاريخ بداية نشاط صناعة السوق وقابلة للتمديد.
